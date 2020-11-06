Помощник воспитателя детсада в Липецке заклеила скотчем рот ребенку

Прокуратура провела проверку по жалобе матери воспитанника одного из детских садов Липецка.

В августе 2020 года помощник воспитателя в «воспитательных целях» заклеила ребенку рот клейкой лентой.

По результатам проверки в отношении директора детского сада прокурор возбудил дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ (нарушение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций).

На основании акта прокурорского реагирования руководитель образовательной организации привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 000 руб.

В адрес директора детского сада внесено представление, по результатам рассмотрения которого усилен контроль за деятельностью педагогического коллектива.

Кроме того, по данному факту территориальным отделом полиции возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).