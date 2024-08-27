Вместе со взрослыми посильную помощь нашим бойцам, находящимся в зоне специальной военной операции, оказывают учащиеся школ района. Газета не раз рассказывала об этом. Вот и в эти августовские дни дети, объединившись со взрослыми — родителями, учителями, просто неравнодушными людьми, собирают очередную солидную партию гуманитарного груза для отправки на передовую. А в минувшую пятницу прошла акция «Поможем бойцам вместе» по сборке «сухих душей».

Несмотря на каникулы, шумно и многолюдно было в Добринской школе №2. Здесь, кроме педагогов, учащихся, в том числе школьных юнармейцев, оказались и родители — С.С. Григорьев, Е.Ю. Малыхина, Л.И. Самошина, Ж.В. Малыхина, О.В. Самойлова. Взрослые присоединились к акции, организованной детьми, и вместе славно потрудились.

Все понимали: в сложных военно-полевых условиях порой нет возможности принять душ. А этот маленький пакетик — настоящее спасение для бойцов. Достаточно добавить к содержимому пакета 20-50 мл воды — и, получив пышную пену, можно очистить тело. В пакете есть и полотенце. Ребята всё предусмотрели.

По отзывам с передовой, «сухие души» — это незаменимая вещь в окопах.

В лицее №1 п. Добринка участники акции собрались в просторном кабинете «Точка роста». Советник директора Н.В. Макеева провела мастер-класс по изготовлению «сухого армейского душа». Кто-то из ребят уже не первый раз занимается этой работой, но были и новички. Так что подробная инструкция, изложенная Ниной Владимировной, оказалась очень кстати.

«Мы готовы взаимодействовать с волонтерами по всем вопросам. Объединяя наши усилия, мы можем лучше поддержать солдат на передовой, действовать быстрее и эффективнее», — говорит губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.