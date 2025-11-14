Пончо против дронов

Участницы клуба «Субботея» из Талицкого Чамлыка и депутат облсовета Геннадий Крутских, примеривший на себя их модель антидронового пончо. Он же закупит для их волонтёрского объединения промышленную швейную машину.

Чем и как на расстоянии спасти родных солдат? Участники клуба по интересам «Субботея» из Талицкого Чамлыка уже знают это: после пошива антитепловизорных одеял они освоили изготовление таких же нужных на фронте плащей-пончо.

РУКИ, ТВОРЯЩИЕ ЗАЩИТУ

СВОи изделия женщины представили на благотворительном концерте, который состоялся накануне Дня народного единства в районном ДК. Их антидроновые одеяла более чем за год уже принесли и приносят бойцам много пользы, спасая им жизни на войне. По словам руководителя клуба Татьяны Анатольевны Нестеровой, начиная с июля нынешнего года, таких одеял они шьют не менее 200 каждый месяц. А сколько было сделано ранее — уже и счёт потеряли.

Антидроновые (антитепловизорные) одеяла представляют собой «бутерброд» из нескольких слоёв. Главное в нём — серебристо-золотая фольга. Серебристой стороной эта металлизированная плёнка отражает инфракрасное (тепловое) излучение человеческого тела подобно экрану. Если объект, от которого исходит тепло, накрыть такой плёнкой, она будет отражать 80-90% тепла. Подобные одеяла называют аварийными, спасательными, они всегда имеются в арсенале людей, связанных с экстремальными условиями работы. Только фольга прекрасно видна на войне издалека, долго под ней не согреешься, и талицкие женщины усовершенствовали конструкцию, утеплив её слоями ткани, сверху — маскировочный вариант.

При необходимости такие одеяла становятся и носилками, так как к ним твёрдо ещё пришиты небольшие верёвочки по краям. Заказ на свои изделия субботеюшки получали и от артиллеристов: одеяла, не пропуская тепло, хорошо маскируют орудие. Можно покрывала накинуть и на блиндаж… Одним словом, плащ-невидимка: накинул — и исчез с экрана. Первоначально изделия швеи обязательно тестировали. Для этого просили тепловизоры у местных охотников.

Идёт работа над созданием очередного антитепловизорного «бутерброда».

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ОДЕЖДА…

И вот теперь поступил заказ на антидроновое пончо (одежда свободного кроя, не стесняющая движений, без рукавов). Только, конечно, это больше, чем просто одежда. В условиях современного боя, где дроны стали повсеместной угрозой, такое пончо в разы увеличивает шансы на выживание в зоне наблюдения и позволяет скрытно перемещаться на открытой местности, минимизируя тепловой след…

— Подобные плащи через волонтёров нас недавно попросили сшить бойцы, — говорит Татьяна Анатольевна. — В принципе сама технология изготовления пончо — такая же, как и у одеял, только требовалась промышленная машинка, поскольку обычные не могут прострочить столько слоёв. Если у одеял их 5, то здесь в некоторых местах при присоединении слоёв получается уже 10. Один из волонтёров доставил нам из дома такую серьёзную технику для пошива.

И руководитель клуба с коллегами по цеху сшили пробную партию. Перед благотворительным концертом в Добринке пончо примерил на себя депутат облсовета Геннадий Николаевич Крутских, постоянный спонсор многих гуманитарных грузов. Он же заверил мастериц, что промышленную швейную машину приобретёт для их нужной волонтёрской работы.

Пончо уже отправили на фронт, ждут отзывов от бойцов на предмет, что и где укоротить или, наоборот, удлинить. Можно женщинам вроде возразить: зачем изобретать колесо, если такие изделия продаются и в Интернет-магазинах. Только в этом случае есть одно огромное НО, перекрывающее пользу от этих пончо: они в Интернете продаются не длинные, по колено, то есть вовсе не рассчитанные на боевые действия. А ноги? Суть антидроновых изделий — вовсе закрыть бойца, чтобы ничего не излучало тепло. Хотя за образец мастерицы взяли, конечно, тоже вариант из Сети.

— Правда, шили уже по своему росту, — продолжает Татьяна Анатольевна, — да и магазинные обходятся раз в 5-6 дороже. Там примерно цена начинается от 5-6 тысяч рублей и доходит до 50. У нас себестоимость — около тысячи. Размеры пончо даже немного побольше одеял: первые 260 см на 160 см получаются, а вторые они шьют целый год 210 см на 160 см. Процесс шитья и того, и другого занимает примерно около часа при условии, что «бутерброд» полностью собран. Расцветка сливается с ландшафтом, работая как дополнительный камуфляж. Деньги на ткани собираем всем миром.

Волонтёр Татьяна Николаевна Ларина демонстрирует антидроновые изделия, что шьют мастерицы из талицкого клуба «Субботея».

МЫ — С ВАМИ!

Руководитель клуба «Субботея» утверждает: они пончо намеренно сделали так, что его тоже можно развернуть, как одеяло, или повесить на что-то, хоть сучок, и получится личная небольшая антидроновая палатка. Особое внимание уделяется: герметичности швов, чтобы не появились «тепловые дыры»; удобству конструкции: боец должен быстро надеть-снять пончо; надёжности креплений, выдерживающих полевые условия.

— Сложность при пошиве возникла с капюшоном. Если в магазинных с этим не сильно «заморачиваются», то нам нужно было сшить его так, чтобы не мешал, когда накинут на голову, и, наоборот, хорошо закрывал лицо при необходимости. В конечном итоге мы додумались, теперь ждём отзывов от наших солдат. Главное, они должны знать: мы все с ними!

Одним словом, пока бойцы защищают Родину, «Субботея» тут тоже для них создаёт свою невидимую броню. Каждое антидроновое одеяло или пончо, отправленное на передовую, — своеобразный рукотворный щит, сплетённый из заботы и веры в общую победу. И в этой простой, но великой работе — истинный смысл волонтёрского движения: помогать там, где это нужнее всего.

«Мы гордимся нашими добровольцами, которые с первых дней демонстрируют единство, сплоченность, настоящую силу духа. Низкий поклон всем, кто помогает нашей армии, кто вкладывает в это дело свою душу», — заявляет Игорь Артамонов.