Пополнение транспортных карт. Что изменится для липчан с 1 октября?

В связи со вступлением в силу изменений в Федеральный закон о национальной платёжной системе с 1 октября 2020 года прекращается пополнение транспортных карт наличными денежными средствами. Пополнить проездной с 1 октября будет возможно только с использованием банковского счета, напомнили в региональном управлении дорог и транспорта.

Варианты пополнения:

в банках у сотрудников отделений при наличии паспорта (банки ПАО «Сбербанк» и ПАО «Зенит»)

через банковский терминал ПАО «Сбербанка»

через онлайн-сервисы банка ПАО «Сбербанк» и ПАО «Зенит»

по ссылке http://payment.aorb.ru/ для этого необходимо ввести номер транспортной карты, сумму пополнения и после заполнить номер банковской карты (для клиентов любых банков)

для этого необходимо ввести номер транспортной карты, сумму пополнения и после заполнить номер банковской карты (для клиентов любых банков) через личный кабинет на сайте http://tklip.ru (для клиентов любых банков)

После пополнения необходимо актуализировать баланс транспортной карты через устройство актуализации (полный список на сайте http://tklip.ru). Комиссия за пополнение транспортных карт не взимается.

Обращаем внимание, что возможность проезда за наличный расчет сохраняется.