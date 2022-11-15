В Добринском подразделении Юго-Восточного филиала ОГУП «Липецкдоравтоцентр» появилась новая современная комбинированная дорожная машина на базе автомобиля МАЗ-65012.

Новинка отличается высокой функциональностью и возможностью использования для разного рода работ. С целью борьбы с гололедом с наступлением холодов КДМ имеет распределительное оборудование для песка, соли, а также жидких реагентов. Пескоразбрасыватель с бункером из нержавеющей стали обладает упрочненной конструкцией, предназначен для загрузки от 13 до тонн. Это позволит сократить общее количество «дозаправок», что сэкономит время и увеличит общий километраж обрабатываемых дорог.

В списке навесного оборудования есть коммунальные гидроповоротные отвалы из стали со сменными ножами, с подпружиненной подвеской, двумя типами сцепки. Кабина оборудована компьютерной системой, которая предназначена для контроля всех производственных процессов.

Как рассказал руководитель Добринского подразделения Юго-Восточного филиала ОГУП «Липецкдоравтоцентр» Сергей Гаршин, демонтаж и монтаж любого элемента навески способен осуществить один водитель, без привлечения подъемных механизмов.

Специальные складываемые стойки-ноги станут опорами для установки бункера на временное хранение до следующих сезонных работ.

— Обновление автопарка предприятия, — говорит глава муниципалитета Александр Пасынков, — стало возможным благодаря помощи областных структур, курирующих дорожную отрасль. Отдельную благодарность за помощь в приобретении этого современного автомобиля хочу выразить начальнику областного управления дорог и транспорта Ивану Анатольевичу Мычелкину и генеральному директору ОГУП «Липецкдоравтоцентр» Владимиру Алексеевичу Тушеву.

Новая автомашина должна выйти на обслуживание добринских автотрасс до начала декабря.