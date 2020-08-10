Попросил закурить, а после выхватил барсетку и скрылся. Полицейские раскрыли грабеж в Грязях

Сотрудники ОМВД России по Грязинскому району раскрыли грабеж, совершенный 22 июля в г. Грязи.

Пострадавшим оказался 31-летний гражданин. В этот день неизвестный у дома по ул. Луначарского попросил у него закурить. Тот откликнулся на просьбу, достал из барсетки пачку сигарет и дал ему одну. Затем мужчина пошел дальше, подозреваемый, напав сзади, выхватил барсетку, и убежал.

В барсетке находились сотовый телефон с кошельком, где хранились банковская карта, паспорт и серебряная иконка. Этим имуществом подозреваемый воспользовался по своему усмотрению, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Липецкой области.

Ведется расследование.