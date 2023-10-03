Весь процесс получения земельных услуг в Липецкой области – от подачи документов до выдачи решения о предоставлении – перешёл в цифровой формат. Самые востребованные услуги по земле, а их уже 12, переданы в МФЦ для удобства и комфорта жителей региона.

Соглашение об этом подписано между представителями регионального управления имущественных и земельных отношений и УМФЦ Липецкой области. Приемом и выдачей документов по результатам предоставления государственной услуги теперь занимаются сотрудники центров «Мои документы» при личном обращении граждан или юридических лиц. Также подать документы и получить результат услуги жители Липецкой области могут в электронном виде.

Проект «Передача процесса оказания услуг УИЗО в УМФЦ» реализуется по поручению губернатора Липецкой области Игоря Артамонова. Руководитель региона неоднократно подчеркивал, что центры «Мои Документы» постоянно развиваются. «Сегодня Липецкая область с точки зрения внимания к МФЦ и жителям региона, которые получают государственные и муниципальные услуги, стала одной из лучших в России», – отметил Игорь Артамонов.