В рамках разработки Стратегии социально-экономического развития Липецкой области до 2030 года создан специализированный интернет-портал стратегия.липецкаяобласть.рф. Здесь пользователи и посетители имеют возможность:

получать тематическую информацию о ходе разработки стратегии, флагманских и приоритетных проектах развития региона;

подавать инициативы;

голосовать за лучшие идеи;

проходить опросы;

присоединяться к экспертным сообществам;

участвовать в онлайн-мероприятиях.

Свои предложения жители региона могут оставлять на портале до 15 декабря. Определение направлений, целей и приоритетов развития Липецкой области на долгосрочный период – это совместный труд и ответственность всех участников процесса, в том числе экспертов, населения, представителей бизнес-сообщества и органов власти, считает глава региона Игорь Артамонов.

«Стратегия развития Липецкой области – это путь сильных людей, – уверен Игорь Артамонов. – Она станет основой для формирования государственных и муниципальных программ, механизмом достижения национальных целей развития на территории региона. Присоединяйтесь!».