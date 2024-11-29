Портал по поддержке сохранения культурного наследия наследие.дом.рф запущен Акционерным обществом ДОМ.РФ совместно с Министерством культуры Российской Федерации. Для него отобраны объекты культурного наследия разных регионов России, находящиеся в неудовлетворительном состоянии для реставрации и последующего вовлечения в хозяйственный оборот в рамках исполнения поручений Президента РФ. От Липецкой области на данном этапе отобрано 16 исторических объектов – в Липецке, Лебедяни, Ельце, Усмани, Чаплыгине, Данковском и Елецком районах, Воловском округе.

«На территории Липецкой области находится много памятников истории и культурного наследия и, к сожалению, немало из них нуждаются в восстановлении. Нам бы хотелось не просто вернуть этим зданиям их первоначальный вид, но и сделать их частью культурной и социальной жизни, например, использовать как музеи, объекты туризма. Положительные примеры такого возрождения в регионе есть, а значит это не иллюзии, а вполне осуществимые планы», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Портал – это удобная площадка для привлечения и работы с инвесторами. Основанием для его разработки стала Программа сохранения объектов культурного наследия народов Российской Федерации на период до 2045 года, а также послание Президента РФ Федеральному Собранию от 29 февраля 2024 года, в котором говорилось о приведении к 2030 году в удовлетворительное состояние не менее тысячи объектов культурного наследия. Также с помощью портала граждане могут предложить свои варианты современного использования объектов культурного наследия и следить за ходом их восстановления.