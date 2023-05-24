Недавно в Липецке была открыта Доска почета «Трудовая слава Липецкой области». Есть на ней и портрет нашего земляка Олега Анохина — водителя автобуса ОАО «Добринское автотранспортное предприятие».

Олег Викторович работает в транспортной отрасли 40 лет. Начинал в 1983 году слесарем ТО-2. Затем, окончив курсы водителей, сел за руль грузового автомобиля МАЗ-5549. Сейчас трудится водителем автобуса, обслуживая междугородные внутриобластные маршруты.

Коллеги отзываются о нем как о надежном сотруднике, а пассажиры — как о вежливом водителе, который всегда внимателен к пожилым людям, инвалидам и родителям с детьми.

Олег Анохин имеет звание «Заслуженный работник транспорта РФ», награжден нагрудным значком «За работу без аварий» III и II степени, а также благодарностью Министра транспорта РФ.