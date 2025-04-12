Портреты земляков — на «Стене Памяти»

Одним из новых форматов Всероссийской акции «Бессмертный полк» явилась акция «Стена Памяти». Ее организаторами стали члены общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» и общественного движения «Волонтеры Победы».

Всероссийская акция «Стена Памяти» предполагает установку стендов, куда любой желающий сможет прикрепить портрет своего Героя. В информации необходимо указать фамилию, имя и отчество ветерана, а также даты его жизни.

«Стена Памяти» — это возможность сказать спасибо всем отцам, дедам и прадедам, защитившим Родину, прошедшим войну на полях сражений и в тылу.

В городах и поселках Липецкой области тоже появились эти памятные стенды. Один из них будет размещен на экране возле большого зала правительства Липецкой области. Сюда отправила экспозицию из портретов наших героев-земляков главная медицинская сестра ГУЗ «Добринская ЦРБ» Светлана Владимировна Шилова:

— В нашем коллективе трудится немало работников, чьи близкие родственники воевали на фронтах Великой Отечественной войны. Многие из воинов погибли, сражаясь с фашистами. Но, к счастью, немало и тех, кто, пройдя фронтовыми дорогами, живыми вернулись в отчий дом. После окончания войны мирно трудились на благо Родины. К сожалению, сейчас и этих легендарных добринцев уже нет в живых. Однако память и о тех, кто сложил свои головы на поле брани, и о тех, кому посчастливилось выжить в страшные годы военного лихолетья, хранят их потомки. И я решила: пусть об этих людях узнает как можно больше липчан. Нам нужна такая память — память поколений. Если она исчезнет из нашего сердца — мы станем Иванами, не помнящими родства. А без прошлого нет у человека будущего. Мои сослуживцы активно откликнулись на предложение собрать материалы о своих родных — участниках военных событий 1941-1945 гг. Несли мне их фотографии, сведения о боевых наградах, сообщали даты их жизни. Это те данные, которые необходимы, чтобы заполнить информацию на слайде. В результате мне удалось подготовить 31 слайд об участниках Великой Отечественной войны.

Один из них посвящен жителю нашего района младшему сержанту Федору Яковлевичу Горбенко. Ему было 25 лет, когда началась война. Ушел на фронт, храбро сражался с немецко-фашистскими захватчиками, о чем свидетельствует высокая награда — орден Красной Звезды и множество медалей. Домой вернулся лишь спустя полгода после победных салютов: залечивал тяжелейшие ранения.

Создал семью. Вместе с супругой Александрой Павловной они родили и воспитали восьмерых детей.

Долгое время Федор Яковлевич работал в совхозе «Петровский». Был и бригадиром полеводства, и током заведовал.

Полученные тяжелейшие ранения не дали храброму солдату подольше пожить. Свой жизненный путь он закончил в 59 лет.

В коллективе ЦРБ сейчас работает внучка Ф.Я. Горбенко — Любовь Викторовна Лебедева. Она — специалист отдела кадров. Гордится дедом и свято хранит память о нем.

Всероссийская акция «Стена Памяти» заставила моих сослуживцев, чьи родные сражались в годы Великой Отечественной, еще раз обратиться к семейным архивам, подробно изучить историю жизни бойцов, узнать, какие были они, защитники нашего Отечества — люди доблести, отваги и чести. И еще раз подтвердить: лозунг «Никто не забыт, ничто не забыто!» имеет место быть до тех пор, пока жива память человеческая.

«Победа в войне — святой подвиг нашего народа.​ Мы обязаны всегда помнить это. Ради тех, кто не вернулся с фронтов, ради тех кто шел в бой, тех кто ковал победу в тылу, мы обязаны помнить и жить. Жить так, чтобы им никогда не было за нас стыдно», — считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.