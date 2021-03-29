По «Наказам избирателей» благоустроят пешеходные зоны, дворы и скверы Липецка – всего в перечне на год порядка 200 территорий. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Как известно, раз в год депутат каждого из 36 избирательных округов областного центра получает миллион рублей из городского бюджета – средства он может направить на благоустройство своего округа. При этом фронт работ народным избранникам обозначают сами горожане.

– Особое внимание при включении той или иной территории в список для благоустройства уделялось обращениям граждан и их потребностям, – отметили в городском департаменте жилищно-коммунального хозяйства.

Так, в этом году по просьбам липчан на улице Ивана Франко отремонтируют дорожное покрытие, между домами №№2 и 8 на Детской – оборудуют тротуар. Кроме того, порядка 75 липецких дворов дополнят современным оборудованием. Горки, качели и детские игровые комплексы появятся рядом с многоквартирными домами на улицах Ушинского, 9-й микрорайон, Вермишева, Московская, Кузьминская, Гагарина и других. Обустроят и спортивные площадки в разных районах города, в том числе на улицах Ибаррури, Юных Натуралистов, Киевская и Космонавтов.

Стоит отметить, что также в этом году в областном центре преобразятся 17 дворов в рамках программы «Инициативное бюджетирование». Их благоустройство проведут в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» при участии ТОСов. На эти цели из городского и областного бюджетов выделено более 23 миллионов рублей. При этом порядка 1,4 из них внесут сами жители. Как известно, софинансирование в размере 6% от общей суммы благоустройства территории – обязательное условие участия в данной программе.