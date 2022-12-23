Средства из материнского капитала на обучение детей в этом году направили более 800 семей Липецкой области. На эти цели выделено свыше 60 миллионов рублей. Сегодня материнским капиталом можно оплатить частный детский сад, услуги няни, автошколу, кружки и секции, занятия у репетиторов и обучение в ВУЗе.

С начала года в отделении ПФР по Липецкой области одобрили 881 заявление от родителей на распоряжение средствами материнского капитала на обучение детей. В этом году на эти цели Пенсионный фонд выделил семьям порядка 60 млн. рублей.

Напомним, в 2022 году размер выплаты на первого ребенка составляет 524,5 тысяч рублей, на второго — 693,1 тысяч рублей, если семья не оформляла материнский капитал на первого ребенка, и 168,6 тысяч рублей, если его выплату получала. В 2023 году размер материнского капитала будет проиндексирован с 1 февраля. Средства материнского капитала на обучение детей можно потратить как полностью, так и частично. В случае остатка средств, они будут проиндексированы.

Важно отметить, родители могут использовать средства материнского капитала для оплаты частных детских садов и кружков, организованных индивидуальными предпринимателями, оплатить обучение у репетитора и воспользоваться услугами агентств, осуществляющих присмотр и уход за детьми. Главное условие во всех перечисленных случаях – наличие у индивидуального предпринимателя лицензии Рособрнадзора на образовательную деятельность.

Так же до достижения ребенком 25 лет на момент поступления можно оплатить средствами из материнского капитала его обучение в ВУЗе. При этом ребенку, который дал право на маткапитал должно исполниться 3 года. Еще одно важное условие: аккредитация. Учебное заведение, в котором будет учиться ребенок, должно иметь государственную аккредитацию и все необходимые лицензии.

«Сегодня для удобства родителей мы заключили 8 соглашений с учебными заведениями высшего образования, 25 соглашений с учреждениями среднего профессионального образования и 2 соглашения с частными дошкольными учреждениями. Для многих семей оплата обучения детей средствами из материнского капитала ощутимая поддержка, и список направлений будет увеличиваться» — отметил управляющий ОПФР по Липецкой области Евгений Павлов.

Одно из направлений, набирающее популярность сегодня – занятия в автошколе. Обучить в автошколе на средства из материнского капитала можно любого ребенка в семье, родного или усыновленного, а не только того, который дал право на материнский капитал. Главное, чтобы ребенку, давшему право на сертификат, уже исполнилось 3 года на момент обращения за средствами на автошколу.

Подать заявление на распоряжение материнским капиталом можно на портале госуслуги или в клиентских офисах отделения ПФР по Липецкой области. В случае удовлетворения заявления перечисление средств (части средств) материнского капитала осуществляется Отделением ПФР по региону в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения.