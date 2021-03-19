Семинар, темой которого стали порядок и условия заключения социального контракта, состоялся на площадке филиала центра «Мой бизнес» в Ельце. Цель семинара – разъяснение методики предоставления данной меры поддержки малообеспеченным жителям Липецкой области.

С помощью соцконтракта жители региона смогут реализовать бизнес-идеи и предпринимательский потенциал. В работе семинара приняли участие представители управления социальной политики Липецкой области, администрации Ельца, МФЦ, Федеральной налоговой службы, Елецкого городского центра занятости населения.

На встрече обсуждались последние изменения в нормативных документах по части реализации соцконтракта с гражданами. Особое внимание уделялось новому направлению – ведение личного подсобного хозяйства и возможности заключения соцконтракта студентами выпускных курсов очной формы обучения.

«Мы в своей работе опираемся на нужды и запросы людей, – подчеркивает глава региона Игорь Артамонов. – Государственная помощь, различные меры поддержки жителям Липецкой области, попавшим в трудную жизненную ситуацию, являются приоритетными задачами социальной политики для региональной власти».