Порядок передачи показаний приборов учёта упростился в липецком МФЦ

Отдельную очередь организовали для передачи показаний приборов учета горячей воды и отопления в офисе МФЦ на площади Победы, 6а в Липецке. Получить услугу можно в зоне ресепшн на первом этаже. Ранее заявители направлялись в общую очередь к специалистам «РИР Энерго», которые располагаются на втором этаже флагманского отделения МФЦ. В период массовой подачи показаний это вызывало длительное ожидание.

При обращении в отдел специалист МФЦ уточнит цель визита. Если дополнительных вопросов у заявителя не возникнет, на месте примет показания приборов учета. Для этого понадобится номер лицевого счёта и квитанция об оплате. Стоит иметь в виду, что «РИР Энерго» принимает показания приборов в любой день месяца. Однако важно успеть сделать это до 25 числа включительно, поскольку именно после этой даты формируются платёжные документы. Показания, переданные после 25 числа, будут учтены уже в следующем расчётном периоде.

Что касается остальных услуг «РИР Энерго», то они по-прежнему доступны в отделе флагманского МФЦ. Специалисты компании проконсультируют по начислениям, сделают перерасчёт или оформят справки.

«В МФЦ Липецкой области можно получить свыше 400 государственных, муниципальных и сопутствующих услуг. Это очень удобно. Липчане знают, что им не надо искать адреса, где принимают те или иные организации. Практически все вопросы, которые чаще всего беспокоят жителей, можно решить в МФЦ», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.