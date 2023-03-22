Комитет по государственному устройству и местному самоуправлению Липецкого облсовета рассмотрел и рекомендует утвердить на ближайшей сессии поправки к Закону «О статусе депутата Липецкого областного Совета депутатов».

В Липецком областном Совете на постоянной основе работают 11 парламентариев. А 31 парламентарий совмещает депутатскую деятельность с основной работой. Для них упрощается порядок декларирования доходов и имущества.

Согласно законопроекту такие депутаты будут подавать декларации только при избрании в облсовет. И также заполнять их в том случае, если в течение отчетного года были совершены крупные сделки, превышающие общий доход депутата и его супруги (супруга) за три предшествующих года. Если сделки не совершались, депутат не обязан представлять декларации, – он должен уведомить об этом соответствующую комиссию облсовета.

Данные изменения вносятся в целях приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным. Аналогичные поправки в закон «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» были приняты Госдумой в феврале 2023 года.

Отчитываться о доходах по-новому депутаты, работающие на непостоянной основе, будут уже по итогам 2022 года. Остальные парламентарии должны будут подавать декларации, как и прежде, в общем порядке.

Кроме того, сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов будут размещаться на сайте облсовета в обобщённом виде, без персональных данных, позволяющих идентифицировать соответствующее лицо. При этом по-прежнему будет осуществляться контроль за достоверностью предоставляемых парламентариями данных.

Также законом устанавливается новое основание для досрочного прекращения депутатских полномочий – это отсутствие народного избранника на заседаниях областного парламента на протяжении полугода без уважительных причин.