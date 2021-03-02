1 марта 2021 года липецкие экологи провели совещание с участием представителей Росприроднадзора, Роспотребнадзора, ФГБУ «ЦЛАТИ по ЦФО», крупнейших предприятий г. Липецка.

На повестке – корректировка комплексного плана мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в г. Липецке, проведение эксперимента по квотированию в областном центре.

Экологи обязывают юридические лица разработать мероприятия по достижению квотируемых выбросов и определить ответственных за реализацию эксперимента.