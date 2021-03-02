В регионе

Порядок проведения эксперимента по квотированию в Липецке обсудили на совещании

4 часа назад
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1 марта 2021 года липецкие экологи провели совещание с участием представителей Росприроднадзора, Роспотребнадзора, ФГБУ «ЦЛАТИ по ЦФО», крупнейших предприятий г. Липецка.

На повестке – корректировка комплексного плана мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в г. Липецке, проведение эксперимента по квотированию в областном центре.

Экологи обязывают юридические лица разработать мероприятия по достижению квотируемых выбросов и определить ответственных за реализацию эксперимента.

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