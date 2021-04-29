Волонтеры региона высадили 10 тысяч саженцев сосны на территории Липецкого лесничества. Высадка аллеи #МыВместе состоялась в честь гражданского вклада в борьбу с COVID-19 врачей, волонтеров, социальных работников, социально-ответственного бизнеса и ученых, разработавших отечественные вакцины. В посадке приняли участие представители органов исполнительной власти, регионального ОНФ, Главного управления МЧС по Липецкой области, а также более 150 волонтеров.

С приветственным словом к участникам акции обратился заместитель главы администрации Липецкой области Илья Тузов. «Давайте поддержим эту акцию, начнем эстафету и передадим по всей стране, чтобы медики чувствовали, что они не одни. И еще хотелось бы напомнить, что открыто голосование за объекты благоустройства на платформе 48.gorodsreda.ru. И волонтеры, которые присутствуют здесь, до 30 мая будут помогать жителям восьми городов региона выбирать территории, которые они хотят видеть преображенными рядом со своим домом. Помогайте людям голосовать активнее», – призвал Илья Тузов.

Высадка аллеи #МыВместе состоялась в рамках общероссийской акции «Весенняя неделя добра». В Липецкой области она проводится с 2009 года под девизом «Мы вместе создаем наше будущее!». «Добровольцы приходят на помощь не только, когда трудно, а каждый день. И это ценнее всего. Россия сильна традициями добровольчества, и в нашей стране всегда объединялись те, кто хотел сделать жизнь лучше», – подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.