Поселения разные, а вопросы схожие

О проделанной в 2024 году работе отчитались главы Дубовского, Нижнематренского, Хворостянского и Добринского сельских поселений.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ — ВОПРОС НАСУЩНЫЙ

В Дубовском сельском поселении вся работа местной администрации была направлена на благоустройство населенных пунктов. Это следовало из доклада главы сельской администрации Дениса Пригородова.

Был заасфальтирован участок дороги в 650 метров по улице Лермонтова. Преобразился облик парка в Дубовом, где появились дорожки, скамейки, урны, беседки, уличная библиотека, освещение. Здесь же был уложен новый водопровод длиной в 1 км по улице Карелина. Велись работы по замене фонарей на ряде улиц поселения. Провели подсыпку 200 метров дороги по улице Школьной в селе Хворостянка и разворотной площадки возле школы. В поселении капитально отремонтировали 3 многоквартирных дома, аналогичные работы продолжаются еще в одном МКД.

Это только основные моменты в деятельности сельской администрации, не считая опиловки аварийных деревьев, борьбы с зарослями вдоль дороги, на кладбищах. Дубовчане — активные участники сбора гуманитарной помощи для своих земляков в зоне СВО.

Создание комфортных условий для проживания — в приоритете в работе сельской власти в 2025 году. Вокруг благоустроенного парка в Дубовом должна появиться изгородь. В селе Хворостянка хотят благоустроить территорию возле ДК, установить там скамейки и урны. В Ивановке, на улице Молодежной, заасфальтируют дорогу, а в д. Сергеевке отсыпят 200 метров щебнем на улице Заречной.

Масштабный замысел должны реализовать сельские власти по строительству очистных сооружений в деревне Софьино. В Дубовом поменяют участок водопровода на улице Садовой. Это самые крупные проекты, которые предстоит выполнить. Тем не менее, несмотря на усилия власти и районного водоканала по модернизации сетей водоснабжения населенных пунктов, этот вопрос прозвучал сразу от жителей нескольких улиц.

Руководитель водоканала Владимир Полунин ответил на каждый из них. Еще одна просьба касалась денежных выплат семьям погибших участников спецоперации. Присутствовавший на сходе заместитель главы Добринского района Олег Малыхин взял этот вопрос на контроль.

ВСЕ ДЕЛО — В КАДРАХ

В Нижнематренском поселении на сходе граждан присутствовали более 60 человек. Рассказ о своей деятельности на посту главы поселения Сергей Бирюков сопроводил дополнительно слайдами из фотографий.

В Нижнематренской школе в прошлом году открыт центр образования естественнонаучной и технологической направленности «Точка роста» в рамках нацпроекта «Образование». На улице Заречной в центральной усадьбе отсыпали щебнем 1,5 км дороги. Для многодетной семьи в рамках районной программы по улучшению жилищных условий построили новое жилье. В 2024 году четыре домовладения подключены к сетям газораспределения в рамках догазификации. Были выполнены обещания по очистке дороги от кустарников в районе колхозного сада в д. Красная Рада, обустроена территория «Серебряного родника».

И это, не считая завоза песка на детские площадки, пляж, кладбища, очистки от снега и окашивания дорог, замены светильников и ламп, ремонта памятника погибшим односельчанам в годы Великой Отечественной войны.

Многие работы были выполнены благодаря спонсорской помощи крупных сельхозпредприятий.

В 2025 году С.Н. Бирюков запланировал ряд мероприятий: асфальтирование 400 метров дороги по улице Конечной в Ольховке и 450 метров по улице Октябрьской в Нижней Матренке, подсыпка щебнем дороги в районе колхозного сада к д. Красная Рада, привлечение спонсоров к участию в капитальном ремонте памятника односельчанам в годы Великой Отечественной войны.

Реализация этих и ряда других мероприятий будет зависеть от финансов в сельском бюджете. Селян интересовали вопросы отсыпки мелким шлаком улицы Лесной, вакцинация домашних животных, освещение улиц, строительство тротуара в селе Ольховка, водоснабжение в летний период и ряд других. Ответы на них дали представители профильных структур. А вот когда задали вопрос об отсутствии фельдшера в построенном в 2019 году ФАПе с. Ольховка, началась бурная дискуссия, которая переросла в философские рассуждения участников схода. В итоге все сошлись на том, что необходимо привлекать молодые кадры на село, будь то медицина, школа или другие сферы жизни. Все зависит от денег, а точнее, зарплаты в этих сферах. А пока молодые специалисты не слишком охотно едут в сельскую глубинку.

ДЕТИ НОЧЬЮ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ДОМА

В этом году сход граждан в Хворостянке был не таким эмоциональным, как в предыдущие годы, хотя его начало предвещало обратное. Глава поселения Владимир Курилов отчитался о проделанной работе, затем заслушали доклад участкового.

В прошлом году заменили опоры ЛЭП и трансформаторы на улицах Ленинской, Садовой, Пионерской, Первомайской на станции Хворостянка. Велась замена ламп и фонарей в населенных пунктах сельской администрации, но, чтобы оперативно заменить перегоревшие лампочки, приходилось ждать очереди на вышку, так как это связано с высотными работами. Благодаря технике ООО «Евро Ланд» удалось разровнять завезенный шлак на улице Транспортной ст. Хворостянка. Отремонтировали и покрасили ограду у памятника погибшим воинам в центральной усадьбе. По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» капитально отремонтировали участок автодороги Добринка–ст. Плавица–ст. Хворостянка и мост в с. Салтычки. Благодаря главе Добринского района А.Н. Пасынкову и депутату Госдумы Т.И. Дьяконовой был решен многолетний вопрос о строительстве тротуара от бывшего поста ГАИ до с. Хворостянка. В планах сельского главы продолжить работу по модернизации уличного освещения, заасфальтировать улицы Димитрова и Первомайскую, а также активнее участвовать в различных программах по благоустройству общественных пространств.

Хворостянцев и жителей других населенных пунктов этой сельской администрации волновали в основном одни и те же вопросы, которые задавались в остальных сельских поселениях. Одни просили сделать дорогу, другие — наладить освещение на улицах. Подняли вопрос о бродячих собаках. Отличием схода стал разве что вопрос о нахождении детей в темное время суток на улице и их поведение в общественных местах.

Присутствовавший на сходе глава Добринского района Александр Пасынков справедливо заметил, что этот вопрос надо задать, прежде всего, самим родителям. Он поручил главе поселения организовать вместе с участковым уполномоченным полиции профилактический рейд по тем местам, где наиболее часто собираются компании несовершеннолетних. Еще одним отличительным вопросом стала жалоба местного жителя на соседей по поводу содержания в порядке своего земельного участка. Руководитель муниципалитета дал поручение В.Г. Курилову связаться с его собственником и обговорить возникшую проблему. Правила благоустройства нарушать нельзя.

ПЛАНЫ НА 2025-й ГОД — МАСШТАБНЫЕ

Сход граждан в Добринке стал завершающим в череде этих мероприятий по всему району. У собравшихся добринцев накопилось немало вопросов к главе поселения Николаю Чижову.

Но сначала расскажем о самых знаковых проектах, реализованных в Добринском сельском поселении в 2024 году согласно его докладу.

На улице Новой, в микрорайоне Прогресс, была построена спортивно-игровая площадка, прошла масштабная реконструкция стадиона «Колос», где появилось футбольное поле с искусственным газоном, 2 спортивные площадки для волейбола и большого тенниса с ограждением, для футбола и баскетбола. На беговых дорожках постелено современное безопасное резиновое покрытие.

На старом кладбище в Добринке проведена опиловка наиболее опасных старых деревьев.

Завершено строительство спортивно-игровой площадки по улице Назаркина. Благодаря федеральной программе произведена замена водопроводных сетей с подключением всех домовладений по улицам: Кооперативная, Спортивная, Строительная, Прогресс. Пробурена новая скважина в районе хлебозавода. Реконструкция водопроводных сетей проведена по улице Зеленой в п. Кооператор.

По программе «Комплексное развитие сельских территорий» в микрорайоне Прогресс было построено 11 домов для работников агропромышленного комплекса. Еще 3 дома там же были построены для медицинских работников и педагогов.

Это были наиболее крупные мероприятия на территории самого большого сельского поселения района.

Планы на 2025 год у Николая Чижова не менее масштабные. Среди них: второй этап реконструкции стадиона «Колос», а именно строительство трибун, административного здания и установка освещения, капитальный ремонт памятника В.И. Ленину, асфальтирование улиц Липецкой (510 метров), Полевой (1670 метров), Красной Зорьки (от улицы Кирова до улицы Свободы), Трудовой (690 метров), Линейной (от памятника Мжачеву до улицы Воронского) и этой же улицы в районе комбикормового завода.

Будет разработан проект реконструкции улицы Строительной и проект строительства второй очереди объездной дороги от микрорайона СОМ до улицы Фрунзе. Будет проведена замена канализационных сетей около школы №2 и выполнен капитальный ремонт очистных сооружений.

Разработают проектно-сметную документацию по осушению улицы Кирова. По программе «Комплексного развития сельских территорий на 2020-2025 годы» планируется строительство еще 24 домов в микрорайоне «Прогресс».

Жителей волновали самые разнообразные вопросы: отлов бездомных собак, установка контейнеров для крупногабаритного мусора.

Был озвучен вопрос установки дополнительных дорожных знаков на автодороге Добринка-Верхняя Матренка, в районе окружной дороги. По ней проходит школьный маршрут, и учащихся подвозят в лицей №1 п. Добринка из деревни Заря (совхоз «Добринский»).

Жители подняли наболевший вопрос о реконструкции перехода через железнодорожные пути или строительстве перехода, удобного для пенсионеров и мам с колясками, так как живущим в Чамлычке людям приходится добираться в центр поселка, подлезая под вагонами поезда, что опасно для жизни.

Подводя итоги схода в Добринке и, в том числе, по всему району, руководитель муниципалитета Александр Пасынков сказал следующее: «Какие-то вопросы можно решить на уровне глав сельских поселений, другие — на уровне района. Самый главный результат любого сельского схода — это открытый диалог жителей и власти, где люди поднимают наболевшие проблемы, которые необходимо оперативно решать».