Поселок для агроспециалистов строится в Добровском районе

Поселок для агроспециалистов строится в селе Махоново Добровского района. Одиннадцать домов возводятся по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий». Каждый из них будет сдан «под ключ» – с внутренней отделкой, подведенными коммуникациями и необходимой сантехникой. Также новоселы получат по 15 соток земли для своего хозяйства или сада.

“Эти вопросы – в числе приоритетных направлений деятельности региональной власти, – подчеркивает глава региона Игорь Артамонов. – Кроме того, благоустройство городов, сел и деревень ведется в тесном взаимодействии с жителями, предложения и пожелания которых поступают, в том числе и через соцсети, в адрес местной и областной власти”.

Дома в строящемся поселке разной площади – 54, 72 и 90 кв.м. Метраж новоселам подбирали по количеству членов семьи. Территорию вокруг жилого комплекса планируется благоустроить. Здесь будут детская площадка, дорожки в плиточном исполнении, хоккейная коробка, теннисные и волейбольные площадки. Как рассказали в отделе архитектуры и строительства администрации Добровского района в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» в двух других сельских поселениях также строят два дома для врачей, два дома для учителей.

Стройка в селе Махоново имеет одно существенное отличие. Часть суммы, необходимой для участия в программе, помимо муниципалитета внес местный фермер Владимир Золотарев, который таким образом решил помочь своим сотрудникам разобраться с жилищным вопросом и привлечь молодые кадры в село. Дома семьи получат по договорам коммерческого найма и через некоторое время станут их полноправными собственниками, а необходимый по условиям программы процент от стоимости жилья за новоселов тоже выплатит фермер.

Готовое жилье должны сдать уже к 15 декабря этого года. Село планирует участвовать в федеральной программе и дальше. Ведь нуждающихся в собственном жилье еще много. В следующем году запланировано строительство еще 29 домов.