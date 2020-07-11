Посещение лесов в Липецкой области ограничено из-за опасности пожаров

Для обеспечения пожарной безопасности в лесах, расположенных на территории региона, глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов подписал постановление о введение ограничения пребывания граждан и въезда транспортных средств с 11 по 31 июля 2020 года.

Управление лесного хозяйства и его структурные подразделения (лесничества) совместно с правоохранительными органами, лицами, использующими леса, организовало контрольно-пропускные пункты для регистрации и учета граждан и транспортных средств, организованы рейды по выявлению и пресечению фактов нарушения Правил пожарной безопасности в лесах. Специалисты лесного хозяйства в период ограничения усиливают разъяснительную работу с населением в средствах массовой информации о соблюдении Правил пожарной безопасности. На въездах в леса установлены предупредительные аншлаги с указанием информации о введении соответствующего ограничения и периода его действия. В случае обнаружения лесного пожара необходимо срочно сообщить об этом по бесплатному телефону прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или 112.

Управление лесного хозяйства Липецкой области убедительно просит жителей и гостей региона воздержаться от посещения лесов в пожароопасный период. «Лесные пожары наносят огромный ущерб природе и могут спровоцировать большую беду. Обеспечить сохранность лесов – общая задача органов власти и граждан», – подчеркивает руководитель региона Игорь Артамонов.