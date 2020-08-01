Посещение лесов в Липецкой области ограничено из-за высокой опасности пожаров

В связи с установлением особого противопожарного режима и повышенной вероятностью возникновения пожаров подписано постановление администрации Липецкой области о введение ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них автомобилей с 1 по 21 августа 2020 года. Управление лесного хозяйства региона совместно с управлением МВД РФ по Липецкой области установило совместные посты на дорогах, ведущих в леса, для регистрации и учета граждан и транспортных средств, а также обеспечило патрулирование мобильными группами.

Государственные лесные инспекторы проводят рейды с привлечением сотрудников правоохранительных органов по выявлению и пресечению фактов нарушения правил пожарной безопасности в лесах. Главам районов и городов рекомендовано принять меры по недопущению сжигания сухой травы на территориях рядом с лесами. В случае обнаружения лесного пожара необходимо срочно сообщить об этом по бесплатному телефону прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00.

Управление лесного хозяйства Липецкой области убедительно просит жителей и гостей региона воздержаться от посещения лесов в пожароопасный период. «Лесные пожары наносят огромный ущерб природе и могут спровоцировать большую беду. Обеспечить сохранность лесов – общая задача органов власти и граждан», – подчеркивает руководитель региона Игорь Артамонов.