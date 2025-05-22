Посевам стрессы не нужны

Завершив весенний сев, земледельцы района не ушли в краткосрочный отпуск. Они заложили прочный фундамент для хорошего урожая зерновых, технических, кормовых и других сельскохозяйственных культур. И теперь все их силы направлены на уход за посевами.

До того момента, когда за дело возьмутся зерноуборочные комбайны, селяне должны защитить будущий урожай от целого ряда неблагоприятных факторов. В их числе сорняки, которые могут значительно уменьшить отдачу сельхозкультур. Дел в поле — хоть отбавляй. Перед механизированным отрядом из ООО «Пушкинское» стоит задача оперативно обработать посевы ячменя. Его в этом году разместили на 450 гектарах. Борьбу с растениями-вредителями ведут путем внесения на поля гербицидных составов.

Доставкой воды к месту подготовки химических составов занимался Николай Кудряшов.

— Свою работу считаем очень нужной, — говорит руководитель хозяйства Сергей Доля, — ведь мы помогаем набирающим силу колосьям избавиться от нежелательных «соседей», тем самым повышая урожайность. Сорняки снижают плодородие почвы, потребляют из нее влагу и питательные элементы, их развитая вегетативная масса угнетает посевы. Попадая в обмолоченное зерно, они напрямую влияют на его качество, что в итоге отражается на цене реализации.

Подготовительная часть процесса начинается на производственной территории сельхозпредприятия. Николай Кудряшов на тракторе Т-150 доставляет сюда бочку, наполненную водой.

Механизаторы Юрий Шарманов и Сергей Овчинников на несколько минут покидают кабины самоходных машин, становясь участниками заправочного процесса. Каждый трактор сагрегатирован с колесным опрыскивателем, который имеет по пятьдесят форсунок высокого давления и за один проход обрабатывает 24 метра посевов. Последовательным заполнением специальной емкости руководит Александр Овчинников. Каждый химикат — в строгом соответствии с дозировкой, очередность смешивания нарушать нельзя. Как только маточный раствор готов, его подают в бак опрыскивателя. Простоев не допускают, каждый член мехотряда знает цену времени. Получив необходимое количество гербицидной смеси, тракторы с опрыскивателями уходят в поля.

— Для проведения своевременной гербицидной обработки ячменных наделов, — поясняет С. Доля, — необходимо верно определить фазу их развития. В этом вопросе ошибиться нельзя. Отсутствие сорняков в будущем поможет растениям еще активнее набирать силу. Химическая «прополка» позволит отвоевать у сорняков не менее пяти центнеров зерна с каждого гектара.

Краткий комментарий работе добринских полеводов дали в районном отделе сельского хозяйства:

— В эти дни повсеместно проводится гербицидная обработка посевов яровых зерновых, технических культур и сахарной свеклы. Селяне стараются использовать для работы безветренную погоду, утренние и вечерние часы. При этом соблюдаются все меры предосторожности. Для того, чтобы не нанести вред домашним животным и пчелам, все сельхозпредприятия через средства массовой информации информируют население о сроках проведения работ и составах применяемых препаратов.

К моменту выхода номера земледельцы «Пушкинского» завершили гербицидную обработку посевов ячменя. На очереди — работа на 350 гектарах, засеянных подсолнечником. Затем настанет очередь кукурузы. И яровые зерновые, и технические культуры в эти майские дни выглядят вполне обнадеживающе. Чтобы не портилась общая картина, сорняков в полях быть не должно.

“Оперативные весенние полевые работы – залог успешного сезона и устойчивости агропромышленного производства. Липецкие аграрии, как обычно, ценят каждую минуту, работая на полях при благоприятных условиях”, – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.