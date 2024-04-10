Вот в таких огромных пакетах (биг-баги) протравленные семена доставляют к месту погрузки.

Добринские селяне организованно начали весенние полевые работы. Единогласный вердикт агрономов: почва на глубине заделки семян прогрелась до необходимых значений. Содержание влаги позволяет вести работу, не ожидая осадков, как минимум, пару недель.

Метеопрогноз пока внушает оптимизм. «Небесная канцелярия» придает нашим полеводам уверенность. В эти дни, которые год кормят, практически все хозяйства муниципалитета закрывают влагу, ведут подкормку озимого клина и начинают сев яровых культур.

Одними из первых весенне-полевые работы начали земледельцы ООО «Первомайское». Первой культурой, семена которой заделывают в почву, стал ячмень сорта «авалон». Им в хозяйстве планируют занять 400 га. В прошлом году первомайцы получили на круг по 60 центнеров этой культуры и всерьез планируют повторить успех годичной давности. Предпосылки для подобной уверенности весьма серьезные. С почвой поработали хорошо, вовремя удобрили и прокультивировали, к будущим летним подкормкам, в том числе и листовым, в хозяйстве все готово.

Алексей Зимин управляет телескопическим погрузчиком, доставляет семенной материал к сеялке.

В «Первомайском» символический старт посевной кампании дал механизатор Николай Королев. В этом году он отмечает своеобразный юбилей — 40 лет работы в сельском хозяйстве. Нынешнюю весну считает, хоть и немного запоздалой, но все же хорошей для сева.

— Влаги в земле с избытком, — говорит он, — почва равномерно прогрелась, прогноз погоды больших осадков не обещает. Не ленись — работай.

Алексею Посадневу доверен важный участок работ. Предпосевная культивация — залог общего успеха полеводов.

После прохода пневматической сеялки «Быстрица-7,2» засеянный участок сразу прикатывают. Эту операцию выполняет Андрей Богданов.

— Послепосевное прикатывание нужно, чтобы семена хорошо и равномерно прорастали, — пояснил агроном «Первомайского» Сергей Емельянов, — без этой технологии всходы не будут дружными.

Семенной материал в поле подвозит водитель Роман Некрасов. Механизатор Алексей Зимин на телескопическом погрузчике доставляет пластиковые биг-баги к сеялке.

Механизатор Николай Королёв отдал сорок лет работе в сельском хозяйстве. Нынешней весной он дал символический старт посевной кампании.

Заправщик Александр Рудой приоткрывает горловину висящей емкости, после чего протравленные элитные семена заполняют приемный бункер. Одна заправка сеялки занимает не более трех минут.

Предпосевную культивацию доверили Алексею Посадневу. Его трактор сагрегатирован с культиватором КПН-12.

Заместитель начальника районного отдела сельского хозяйства, имущественных и земельных отношений Игорь Коновалов поделился с «ДВ» некоторыми цифрами предстоящих работ.

Согласно предварительному плану нашим селянам предстоит посеять, причем в короткие сроки, яровые зерновые (32200 га), сахарную свеклу (23886 га), подсолнечник (15000 га), кукурузу на зерно (6475 га), сою (17000 га), кормовые культуры (1643 га).

Кроме этого, работники добринских сельхозпредприятий и фермерских хозяйств должны оперативно закрыть влагу, а там, где этого потребует обстановка, выполнить предпосевную культивацию и внести минеральную подкормку.

В эти дни люди трудятся на полях без перерывов и выходных. Работы много. Все, кто принимает участие в нынешней кампании, имеют хороший материальный стимул для качественного выполнения порученного дела.

— К весеннему севу заранее подготовились в Липецкой области. Необходимо держать на контроле все вопросы, влияющие на проведение посевной, и постоянно быть на связи с аграриями. Для проведения кампании в регионе есть всё необходимое: семена, удобрения, техника и высочайший профессионализм тружеников полей, — отметил губернатор региона Игорь Артамонов.

Весенний сев набирает обороты. Добринские аграрии используют каждый погожий денек. И действуют согласно народной мудрости: «Посеешь в срок — урожай будет высок».