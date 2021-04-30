Посевная кампания активно ведется в Липецкой области. Этому способствует хорошая погода, которая установилась в регионе, сообщает управление сельского хозяйства Липецкой области. На 30 апреля текущего года липецкие аграрии засеяли яровыми зерновыми и зернобобовыми – 307 тысяч гектаров. Из них 61 тысяча – это пересев. Полным ходом идет сев масличных культур, подсолнечник размещен на 46 тысячах гектаров, рапсом засеяно 20,6 тысяч гектаров. Под масличные в этом году отведено около 330 тысяч гектаров. Продолжается сев однолетних трав – работы проведены уже на 6 тысячах гектаров.

«Агропромышленный комплекс — один из наиболее технологичных и инновационных секторов областной экономики, — отмечает глава региона Игорь Артамонов. — У Липецкой области огромный аграрный потенциал. Наши земледельцы славятся своими успехами. Уверен, что в этом году они подтвердят свои высокие достижения».

Сев сахарной свёклы идет в 17 районах. Всего в 2021 году в регионе этой культурой будет занято 115 тысяч гектаров, что на 18% больше, чем в прошлом году. На 30 апреля засеяно более 48 тысяч гектаров. В общей сложности этой весной липецким аграриям предстоит провести сев на 1 миллионе гектаров.

«Наши аграрии, понимая всю важность задач, поставленных перед ними, прилагают максимум усилий, чтобы по итогам года получить достойный урожай», – отметил начальник управления сельского хозяйства Липецкой области Олег Долгих.