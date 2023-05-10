Посевная кампания в Липецкой области идёт полным ходом. Пересев озимых культур был незначительным. Об этом на оперативном совещании у губернатора Игоря Артамонова рассказал его заместитель Игорь Кремнёв.

Так, на сегодняшний день яровым культурами и однолетними травами засеяно более 75% от плана, картофелем – более 20%, яровым рапсом – 85%, сахарной свёклой – 77%, подсолнечником – 40%. Кроме того, хозяйства приступили ко второй подкормке озимой пшеницы. Весь растениеводческий блок работает без праздников и выходных.

Как подчеркнул Игорь Кремнёв, сектор агропромышленного производства в первом квартале 2023 года демонстрирует положительную динамику производства: производство замороженных фруктов и ягод выросло на 17%, фруктовых и овощных нектаров – на 27,5%, растительных масел, значительная часть которых идёт на экспорт, – на 40,5%, сахара область произвела в 2,7 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Растёт производство молочных продуктов, дрожжей.

Отмечено увеличение в животноводстве по объёмам производства скота и птицы на убой, яиц, валового производства молока. Продолжается реализация инвестиционных проектов как в животноводстве, так и в пищевой переработке.

«Аграрии стараются с максимальной пользой использовать благоприятные дни. В полях сейчас много машин – технически регион хорошо подготовился к весенним работам. Но нужно по-прежнему держать на контроле оснащение, наличие необходимых комплектующих и достаточный запас ГСМ», – отметил Игорь Артамонов.