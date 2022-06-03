Весенний сев, который проходил в этом году в непростых условиях, подошёл к концу.

Липецкие аграрии, по оперативным данным, посеяли более 168 тысяч гектаров яровой пшеницы, 170 тыс. гектаров ячменя, свыше 78 тыс. гектаров кукурузы на зерно, более 5 тыс. гектаров гречихи. Всего яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами занято 449,5 тыс. гектаров.

Как подчеркивал в начале посевной начальник регионального управления сельского хозяйства Олег Долгих, исходя из ситуации, сложившейся в конце прошлого и начале этого года, было принято решение увеличить посевную площадь под сахарной свёклой, овощами открытого грунта и картофелем. Под «второй хлеб» в организованном секторе производства в текущем году отведено 5,7 тысяч гектаров, что на 200 гектаров больше уровня прошлого года. При этом, на 80 % площадей картофель будет выращиваться на орошении. Овощи в сельхозпредприятиях и К(Ф)Х размещены на 656 гектарах, увеличение на 10 %. Площадь сева под сахарной свёклой составила 125 тысяч гектаров. Это на 15 % больше, чем в 2021 году.

Масличные культуры заняли 380 тысяч гектарах, при этом площадь под coей увеличилась почти на 40 % и составила 125 тысяч га. Это вызвано как повышенным спросом на эту культуру, так и планируемым пуском в текущем году нового завода по переработке семян масличных в Елецком районе.

Однолетними травами, кукурузой на силос и кормовой свёклой в Липецкой области засеяно 31,5 тыс. гектаров. Озимые культуры в прошлом году были размещены на 370 тыс. гектаров, около 25 тыс. гектаров занимают многолетние травы. Вся посевная площадь в 2022 году в регионе составила 1,4 млн гектаров.