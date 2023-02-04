В преддверии весенних полевых работ для аграриев региона проводятся семинары по работе с различными сельхозкультурами. Специалисты рассказывают, какие семена сеять, какие средства защиты растений и какую сельхозтехнику лучше использовать. На встречах также обсуждаются итоги прошлого года, ставятся задачи на текущий период.

Семинар, прошедший на этой неделе в Хлевенском районе, был посвящён основным аспектам возделывания зерновых, зернобобовых культур и сои. В регионе в 2022 году зерновых и зернобобовых собрали более 4 млн тонн. Это второй за всю историю области урожай. Как отмечают в региональном управлении сельского хозяйства, посевные площади в Липецкой области используются в полном объёме. Это значит, что акцент делается на урожайности. Для этого необходимо правильно выбирать сорта и соблюдать все тонкости в технологии возделывания.

Всего в регионе под урожай зерновых и зернобобовых в 2023 году будет выделено более 750 тысяч гектаров. Небольшое снижение площадей будет из-за уменьшения посевов озимых и кукурузы на зерно, но по таким культурам, как яровая пшеница и горох, намечен рост площадей. И если по яровой пшенице он составит 7%, то посевы гороха увеличатся почти на 40%. Это связано с тем, что в стране взят курс на глубокую переработку зерновых и зернобобовых культур, в частности, гороха.

Что касается сои, то интерес к этой культуре растёт из года в год. В том числе благодаря активному строительству в Черноземье мощностей по переработке масличных. К пример, в прошлом году в Липецкой области открылся крупнейший в России маслоэкстракционный завод. Его построили в Елецком районе. Эксперты отмечают, что спрос на масличные со стороны переработчиков будет неуклонно расти. В Липецкой области в 2022 году уже установлен рекорд по производству сои, получено 250 тысяч тонн. Площади увеличились с 89 тысяч гектаров в 2021 году до 125 тысяч в прошлом. Благодаря выбору высокопродуктивных сортов и использованию современных технологий урожайность возросла до 22,2 центнера с гектара и стала лучшей за всю историю области. В 2023 году площади под соей в регионе ещё увеличатся и достигнут 140 тысяч гектаров.

«Соя – перспективная масличная культура. Интерес к ней велик, так как она является одним из наиболее важных источников белка и масла. Высокомаржинальные масличные культуры раньше в Липецкой области практически не выращивались. Теперь в регионе они занимают весомую долю в севообороте», – отметил губернатор региона Игорь Артамонов.