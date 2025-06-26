Послания юных липчан обращают внимание водителей на безопасность пешеходов

Профилактические акции «Письмо ЮИД» прошли в сельских поселениях Елецкого района. В селе Казаки детские послания автомобилистам раздавали члены юидовского отряда «Перекресток», действующего в школе №2. Ребята в своих обращениях указывали на важность взаимной вежливости автомобилистов и пешеходов. Подчеркивали, что в эти дни на летних дорогах можно встретить много детей. Просили снижать скорость при проезде пешеходных переходов, ни в коем случае не садиться за руль транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения, быть предельно внимательными при управлении автомобилем.

В итоге остались довольны все: и ребята, ощутившие свою значимость в проводимой работе, и водители, которым подобная профилактическая деятельность поднимала настроение, отметил начальник Управления Госавтоинспекции УМВД России по Липецкой области Андрей Панасович. Аналогичные акции состоялись в поселках Ключ Жизни, Елецкий, селе Большие Извалы. Автоинспекторы Елецкого района намерены и в дальнейшем привлекать отдыхающих на каникулах школьников к участию в профилактических мероприятиях.

«Совместные мероприятия Госавтоинспекции и учебных заведений Липецкой области, в которых есть отряды ЮИД, могут значительно снизить травматизм на дорогах и сохранить жизни. Безопасность — это общая ответственность!» – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.