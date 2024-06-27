Первый за 42 года капитальный ремонт проходит в здании гимназии №1 в Задонске. Учебное заведение вошло в федеральную программу «Развитие образования». Здесь заменят крышу, полы, коммуникации, отопление, окна. Фасад облицуют керамогранитом. Он поможет удерживать тепло в холодное время, у здания будет класс «А» по энергоэффективности. Появятся новые пространства для внеклассных занятий. Дизайн-проект разрабатывался совместно с родителями и учениками. Сейчас ремонт выполнен на 21%.

В гимназии учатся 1100 учеников. С началом работ – в марте 2024 года – их временно перевели в другую школу Задонска. Все они, вместе с учителями, ждут возвращения в гимназию. Здесь работает множество кружков, школа принимает участие в конкурсах. Стала призером федерального конкурса «Успешные школы России».

Всего за 2024 год в регионе капитально отремонтируют шесть образовательных учебных заведений – задонскую гимназию, школы №1, 33 и 46 Липецка, восьмую школу в Ельце и липецкий Центр образования, реабилитации и оздоровления.

«Федеральные программы помогают нам строить в регионе новые школы и ремонтировать уже имеющиеся. Там, где работы завершены, мы слышим прекрасные отзывы и от педагогов, и от учеников. Мы очень рады, что наши дети ходят на уроки с удовольствием», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.