После капремонта в холле школы №51 Липецка появится пианино

Липецкая область активно включилась в работу по новому национальному проекту «Молодёжь и дети». Капитальный ремонт проводится в 10 общеобразовательных школах региона. Шесть — в Липецке, четыре — в районах: Данковском, Чаплыгинском, Хлевенском и Долгоруковском.

Одна из школ, которая преобразится благодаря нацпроекту, — №51 в Липецке. Здесь реорганизовали пространство первого этажа. Переместили гардероб, который раньше был прямо на входе. Выделили три зоны: интерактивную с зарядками для телефонов и планшетами, творческую с флип-чартами, настольными играми, мольбертами, музыкальную, в центре которой будет стоять пианино. По словам сотрудников учреждения, инструмент хранится в школе с советских времён. Перед тем, как разместить его в холле, пианино отреставрируют и настроят, чтобы зазвучало. Создание музыкальной гостиной — просьба ребят. Многие из них ходят на занятия в ДШИ №5, которая арендует помещение в здании школы.

«В этой школе есть медицинский класс. Дети углублённо изучают химию. Для опытов оборудуем отдельную лабораторию. Купим будущим докторам интерактивный 3D-стол «Пирогов» — по такому анатомию человека изучают в медвузах», — комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Изменится кабинет химии: лабораторию для практических опытов вынесут в отдельную зону, теоретическую часть дисциплины школьники будут изучать за партами.

Кадетская школа Липецкой области получила поддержку не только в рамках нацпроекта, но и из бюджета области. Дополнительно региональная казна профинансирует спортивную площадку с военизированной полосой препятствий и зоной для игровых видов спорта, а также мебель и оборудование школьных кабинетов. Под кадетские дисциплины здании отведут правое крыло первого этажа. Здесь появятся четыре кабинета — основ военной подготовки с электронным тиром, пилотирования БПЛА, истории кадетских корпусов и аудитория для спортивного клуба. Откроется и Музей доблести и славы имени выпускника школы, майора милиции Алексея Коврижных.

«У кадетов нет актового зала – ребятам из творческих кружков приходится репетировать на одной площадке со столовой. Ну это не дело – разграничим пространство. И обеденная зона будет хорошая, и театральная студия станет полноценной. В целом здание будет как новое от пола до потолка — как раз к своему 60-летию», — подытожил глава области.