После поста в соцсети о невыплате зарплаты следователи в Липецкой области начали проверку

Чаплыгинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области организована доследственная проверка по сообщению правозащитной организации, размещенному в одной из социальных сетей, о длительной невыплате заработной платы работникам мясоперерабатывающего предприятия.

Из сообщения следовало, что с октября 2019 года работникам прекратили выплачивать зарплату, а в феврале 2020 года уволили 12 человек «по сокращению», расчёт не произвели. Однако отсутствовали сведения о самом предприятии и месте его расположения.

По указанию руководителя следственного управления СК России по Липецкой области Евгения Шаповалова была незамедлительно организована проверка опубликованных сведений.

В результате выяснилось, что предприятием-должником является ООО «Липецкмясопродукт», расположенное в селе Крутое Добровского района. Его директор привлекался к административной ответственности за долги по зарплате работникам, с которыми в настоящее время трудовые отношения прекращены.

В настоящее время опрашивается бывший коллектив ООО, а также бухгалтер организации, устанавливается сумма задолженности и местонахождение руководства предприятия, действиям которого по результатам доследственной проверки будет дана юридическая оценка.

Невыплата заработной платы свыше двух месяцев является преступлением, предусмотренным ст. 145.1 УК РФ, которое влечет наказание вплоть до 3 лет лишения свободы.