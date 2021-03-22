Сегодня, 22 марта, в 10.41, в ОДС ЦУКС Липецкой области поступило сообщение о пожаре в с. Подгорное Липецкого района. Загорелся склад стройматериалов магазина на улице Железнодорожной.

К месту пожара были незамедлительно направлены пожарные подразделения. С огнем боролись 8 единиц техники и 34 человека личного состава, а также экстренные службы города.

По прибытии дежурного караула было установлено, что открытым пламенем горит складское помещение на площади 2400 кв.м.

После обеда пожар удалось локализовать.

По данным Роспотребнадзора, при заборе проб воздуха в районе пожара было обнаружено превышение предельно допустимой концентрации по фармальдегиду, саже, фенолу, окиси азота и угарного газа, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Липецкой области.

В связи с этим Главное управление МЧС России по Липецкой области рекомендует жителям села Подгорное и села Сырское Липецкого района:

ограничить пребывание на улице;

проводить проветривание помещений только кондиционерами;

плотно закрыть оконные и дверные проемы;

употреблять воду только из проверенных источников;

следить за информацией, которая будет поступать по ходу ликвидации последствий происшествия по средствам массовой информации и техническим средствам связи.

Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Липецкой области – 8(4742) 22-88-60.