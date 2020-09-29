После пожара у Салопановского пруда погибли молодые сосны

На телефон ЕДДС продолжают поступать сообщения о массовых возгораниях сухой растительности, в том числе – травы.

Среди последних сигналов – информация от дежурного по станции «Добринка» А.А. Максимова. Он сообщил, что на 528-м километре железной дороги горит лесополоса. На место оперативно выехал расчет 18-й ПСЧ, через 40 минут им на помощь прибыли огнеборцы второго ОПСП. Для опахивания места возгорания было привлечено 2 трактора ООО “Добрыня”. Общими усилиями удалось потушить 700 квадратных метров сухой растительности.

На днях, после поджога сухой травы в логу Салопановского пруда, погибли молодые сосенки. В последние годы на территории муниципалитета, в основном – на неудобьях и солонцах, усманские лесники посадили саженцы хвойных деревьев на площади не менее 1000 гектаров. И вот – такое пренебрежение к озеленению со стороны людей. Хотя людьми их называть не совсем правильно. Человек разумный никогда не посягнет на жизнь братьев наших меньших, не нанесет вреда живой природе.

Ведь в огне гибнут растения, животные. При этом существует реальная угроза уничтожения жилья.

Напоминаем, что на территории, как Добринского района, так и Липецкой области продолжает действовать запрет на разведение костров, сжигание мусора и сухой листвы, проведение сельскохозяйственных палов. Нарушителям запрета грозят штрафные санкции. Для граждан сумма штрафа составит от двух до четырех тысяч рублей, на должностных лиц – от пятнадцати до тридцати тысяч рублей, на предпринимателей без образования юридического лица – от тридцати до сорока тысяч рублей, на юридических лиц – от двухсот до четырехсот тысяч рублей.

– О фактах возгорания сухой растительности, мусора или иных предметов прошу неравнодушных граждан сообщать по телефону ЕДДС 2-19-00, либо на номера специалистов и глав сельских поселений, – с таким предложением обратился глава муниципалитета Сергей Москворецкий к своим подписчикам в Инстаграм.

Что ж, хорошая инициатива. Надеемся, на этот призыв откликнутся люди. А фамилии поджигателей, кто решил противопоставить себя сообществу, станут известны всем.

Оценивая пагубность массовых возгораний сухой растительности, ГУ МЧС РФ по Липецкой области тоже выступило со специальным обращением:

“Нарушение правил пожарной безопасности при разжигании костров и поджоге сухостоя может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением жизнедеятельности населенных пунктов, серьезными материальными потерями, травматизмом и гибелью людей. Прежде, чем достать из кармана спички или зажигалку, сто раз подумайте”.