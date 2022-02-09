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После прокурорского вмешательства медицинский кабинет в детском саду Липецка оснащен необходимым оборудованием

2 часа назад
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В рамках надзора за соблюдением прав и законных интересов несовершеннолетних прокуратура Левобережного района г. Липецка выявила факт ненадлежащего оснащения медицинского кабинета в МБДОУ № 134 г. Липецка.

С целью устранения нарушения прокурор обратился в суд с требованием возложить на администрацию дошкольного учреждения обязанность приобрести недостающее медицинское оборудование.

Требования прокурора удовлетворены.

После прокурорского вмешательства медицинский кабинет оснащен необходимым оборудованием в полном объеме.

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