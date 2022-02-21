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Прокуратура Добринского района провела проверку по обращению жителя пос. Добринка по вопросу недостаточного освещения ул. Эртеля в п. Добринка, поступившему на прием к заместителю прокурора Липецкой области.

В соответствии с действующими строительными нормами на улицах и дорогах сельских поселений частичное или полное отключение освещения в ночное время не допускается.

В нарушение указанных требований на участке улицы освещение частично отсутствовало.

Действуя в интересах жителей поселка, прокурор направил в адрес органа местного самоуправления представление, по результатам рассмотрения которого освещение восстановлено.