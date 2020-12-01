После проверок прокуратуры в сфере реализации нацпроектов в Липецкой области возбудили 6 уголовных дел

Обеспечение законности при реализации на территории региона национальных проектов – в центре особого внимания прокуратуры.

С начала года горрайпрокурорами выявлено 604 нарушения в данной сфере, в целях устранения которых принесено 26 протестов на противоречащие законам правовые акты, внесено 269 представлений, по итогам рассмотрения которых 174 лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Возбуждены 43 дела об административных правонарушениях, по постановлениям прокурора к административной ответственности привлечены 36 лиц, в суды направлено 88 исков (заявлений), из которых в настоящее время рассмотрено и удовлетворено 75, о недопустимости нарушений закона предостережены 13 должностных лиц, на основании материалов прокурорских проверок возбуждено и расследуется 6 уголовных дел.