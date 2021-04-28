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Прокуратура Правобережного района г. Липецка провела проверку по коллективному обращению липчан, поступившему в ходе личного приема прокурора области Геннадия Анисимова.

Поводом для обращения послужили нарушения федерального законодательства о безопасности дорожного движения на ул. Тельмана г. Липецка.

Установлено, что дорожное покрытие улицы имет многочисленные дефекты , образовавшиеся в т.ч. вследствие регулярных ремонтных работ на сетях инженерных коммуникаций.

Кроме того, в связи с разрушением бордюрного камня и его просадку имеет место частичное разрушение тротуара. На некоторых участках улицы Тельмана тротуар вообще отсутствует.

По результатам проверки в адрес председателя департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации г. Липецка внесено представление.

В настоящее время подрядной организацией начаты ремонтные работы , в ходе которых помимо прочего будет обустроен тротуар для безопаного передвижения пешеходов.

Устранение нарушений взято прокуратурой района на контроль.