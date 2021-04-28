Прокуратура Правобережного района г. Липецка провела проверку по коллективному обращению липчан, поступившему в ходе личного приема прокурора области Геннадия Анисимова.
Поводом для обращения послужили нарушения федерального законодательства о безопасности дорожного движения на ул. Тельмана г. Липецка.
Установлено, что дорожное покрытие улицы имет многочисленные дефекты , образовавшиеся в т.ч. вследствие регулярных ремонтных работ на сетях инженерных коммуникаций.
Кроме того, в связи с разрушением бордюрного камня и его просадку имеет место частичное разрушение тротуара. На некоторых участках улицы Тельмана тротуар вообще отсутствует.
По результатам проверки в адрес председателя департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации г. Липецка внесено представление.
В настоящее время подрядной организацией начаты ремонтные работы , в ходе которых помимо прочего будет обустроен тротуар для безопаного передвижения пешеходов.
Устранение нарушений взято прокуратурой района на контроль.