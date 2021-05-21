Прокуратура Правобережного района г. Липецка совместно со специалистами дорожного надзора ОГИБДД УМВД России по г. Липецку проводилась проверка, в ходе которой выявлено множество дефектов дорожного покрытия на улице Плеханова г. Липецка.

Установлено, что на протяжении ул. Плеханова от дома №4 до дома №82 имеется семь нерегулируемых пешеходных переходов, которые выполнены из тротуарной плитки.

Данный вид покрытия при его применении на проезжей части обладает низким уровнем износостойкости, ввиду чего пришел в негодность.

Из-за износа дорожного покрытия на пешеходных переходах имеются многочисленные просадки и иные дефекты дорожного покрытия, а также образовалась колея. С целью защиты прав неопределенного круга лиц прокурором района подан иск в суд о возложении обязанности на департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации г. Липецка провести ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул. Плеханова г. Липецка Советским районным судом г. Липецка исковые требования прокурора удовлетворены.

В настоящее время администрацией г. Липецка решение суда исполняется.