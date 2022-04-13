По поручению прокурора области Геннадия Анисимова прокуратура Чаплыгинского района провела проверку по обращению жителя г.Чаплыгина Липецкой области, поступившего с личного приема прокурора области.

Заявитель пожаловался прокурору на отсутствие парковочных мест около ГУЗ «Чаплыгинская районная больница».

В соответствии с законодательством в сфере здравоохранения, на участке медицинских организаций предусматриваются стоянки автомашин, при этом для стационаров городского уровня (больницы, диспансеры, родильные дома и др.), а также поликлиники, в том числе амбулатории, должны предусматривать не менее 10-12 машино-мест.

Как установлено в ходе проверки, около районной больницы стоянка не оборудована, отсутствуют парковочные места, в т.ч. для инвалидов, несмотря на то, что кадастровый план территории позволяет их обустройство.

С целью устранения нарушения в адрес главного врача больницы, а также начальника ОГИБДД МО МВД России «Чаплыгинский» внесены представления.

В отношении ответственного должностного лица больницы возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 5.43 КоАП РФ (нарушение требований законодательства, предусматривающих выделение на автомобильных стоянках (остановках) мест для специальных автотранспортных средств инвалидов).

По результатам принятых мер прокурорского парковочные места организованы