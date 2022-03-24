Прокуратура Воловского района Липецкой области защитила права работников ПО «Хлебокомбинат» с. Волово на своевременное получение заработной платы.

Как установлено в результате проверки в ПО «Хлебокомбинат» по состоянию на 15.02.2022 перед работниками образовалась задолженность по заработной плате за январь 2022 года в размере 355 858,62 руб.

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой района в адрес руководителя внесено представление, в мировой суд направлено 17 заявлений о выдаче судебного приказа о взыскании начисленной, но невыплаченной заработной платы.

В настоящее время заявления рассмотрены, задолженность по заработной плате перед работниками погашена в полном объеме.

Кроме того, по постановлению прокурора председатель Правления ПО «Хлебокомбинат» с.Волово привлечен Государственной инспекцией труда в Липецкой области к административной ответственности по ч.6 ст.5.27 КоАП РФ в виде штрафа в размере 10 тыс. руб.