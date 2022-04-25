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Прокуратура Добринского района Липецкой области провела проверку исполнения федерального законодательства в сфере ЖКХ в ходе содержания общего имущества многоквартирного дома в п. Добринка.

В соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утв. Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491), в состав общего имущества, в числе прочего, включается кровля здания, состояние которой должно исключать протечки.

При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, уполномоченный орган должен принять незамедлительные меры по их устранению. незамедлительное их устранение.

В случаях оказания услуг и выполнения работ ненадлежащего качества управляющая организация обязана снизить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения собственникам помещений.

Установлено, что в феврале 2021 жилищная управляющая компания провела работы по устранению протечки крыши жилого дома в связи с обращением гражданина.

Однако в сентябре гражданин был вынужден повторно обратиться в жилищную управляющую компанию по тому же вопросу.

Жилищная организация подтвердила, что приступила к выполнению работ по заявке.

Однако на момент прокурорской проверки нарушения устранены не были: в квартире заявителя были зафиксированы свежие следы залития.

Документы, подтверждающие выполнение работ по устранению течи, управляющая компания представить не смогла.

В соответствии с Правилами изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, утв. Постановлением Правительства от 13.08.2006 № 491, по представлению прокуратуры заявителю был произведен перерасчет стоимости содержания жилья, а также приняты меры по устранению течи кровли.