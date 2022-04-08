В регионе

После вмешательства прокуратуры установлено освещение по маршруту движения школьного автобуса в Измалковском районе

51 минута назад
5 посмотрели

Читайте нас в

В рамках надзора за соблюдением прав и законных интересов несовершеннолетних, а также федерального законодательства в сфере безопасности дорожного движения, прокуратура Измалковского района Липецкой области выявила факт отсутствия искусственного освещения на ул. им. Белякова в с. Предтечево, по кострой пролегает маршрут школьного автобуса.

Учитывая, что такая ситуация значительно повышала риск дорожно-транспортных происшествий прокурор внес представление в адрес главы администрации сельского поселения Измалковский сельский совет.

После принятых мер прокурорского реагирования уличное освещение установлено.

Подписывайтесь на нас ВКОНТАКТЕ и в ОДНОКЛАССНИКАХ или сделайте свои ЯндексНовости более близкими

Не забывайте и про наш Яндекс Дзен

Вам также может быть интересно

guest
0 комментариев
Inline Feedbacks
View all comments
Александр Пасынков завел официальную страницу в соцсети «Вконтакте» В Добринке началось строительство объездной автодороги Сахара в Липецкой области достаточно Игорь Артамонов: «Остановок на предприятиях Липецкой области нет, есть проблемы с логистикой. Резиденты ОЭЗ уходить не хотят» Улыбнитесь, вас снимают! По барабану! Обережные куклы Настоящий полковник Ремонт дорог — 2022 «Переведите ребёнка на удалёнку!»