В рамках надзора за соблюдением прав и законных интересов несовершеннолетних, а также федерального законодательства в сфере безопасности дорожного движения, прокуратура Измалковского района Липецкой области выявила факт отсутствия искусственного освещения на ул. им. Белякова в с. Предтечево, по кострой пролегает маршрут школьного автобуса.

Учитывая, что такая ситуация значительно повышала риск дорожно-транспортных происшествий прокурор внес представление в адрес главы администрации сельского поселения Измалковский сельский совет.

После принятых мер прокурорского реагирования уличное освещение установлено.