Супруги Нина и Николай ТОКАРЧУК юными когда-то с запада выехали на север прежней ещё более огромной страны, долго трудились за Полярным кругом, а потом поселились в наших краях.

— Мы из одного села Волынской области Украины, — рассказывают они.

— Коля на три года постарше, в детстве дружил с моим братом, — продолжает хозяйка, — а когда пришёл из армии, то даже не узнал, стал спрашивать на танцах: «Чья ты?». И очень удивился, когда сказала, кто я.

Май 1980 г. Нина и Николай Токарчук на пороге семейной жизни.

В семье у Николая было четыре брата и сестра, в их лесных краях работы никакой (поэтому многие парни и девушки из Украины приезжали в наши места на обработку свёклы, чтоб заработать). Отслужившему юноше тоже надо было думать, как себя содержать. И парень уехал не на свекловичные плантации, а ещё дальше — в Воркуту, на угольные шахты. Решил стать проходчиком — это одна из сложнейших специальностей в забое, те шахтёры, кто самыми первыми находят пласт угля.

— Поработал я там недолго, почему-то сильно потянуло домой, — вспоминает он, — даже сам себе объяснения не мог дать. И, только приехав на родину, понял причину: из-за Ниночки вернулся. Под самый Новый 1980-й год прибыл в своё село, а уже в мае у нас гремела весёлая свадьба.

И снова молодожёны оказались перед выбором: то ли дом строить, то ли возвращаться на север. Выбрали второе, уехали в Воркуту. Нина на новом месте устроилась диспетчером на углеобогатительную фабрику, Николай по-прежнему трудился в шахте на добыче угля.

Он поведал, насколько адский труд у шахтёров, всё время трудящихся в стеснённом пространстве. Работал в нижних горизонтах: два километра пласт над головой.

Тем не менее, супруги с удовольствием вспоминают те хоть и тяжёлые в плане работы, зато молодые годы их жизни. На севере руководство старалось всячески организовывать досуг своих работников, чтобы они, отдохнув, достигали новых показателей. У каждого из моих собеседников были свои предпочтения, некоторые потом переросли в семейные игры. Так, хозяин входил в волейбольную сборную шахты, а Нина играла в шахматы, участвовала в забегах. Теперь шахматный столик с фигурами — у них в спальне. Могут сражаться друг с другом глубоко за полночь, приобщили и внучку к этому.

— Однажды в Воркуте вничью сыграла с известнейшим шахматистом, чемпионом мира Тиграном Петросяном в сеансе одновременной игры, — вспоминает она, — 33 мужчины играли и я, одна женщина. А потом надо мной ещё долго по-доброму подшучивали шахтёры: «Аааа, это ты — чемпионка, у Петросяна выиграла!».

Там же хозяюшка продолжала бесконечными зимними вечерами своё любимое рукоделие. Вышивала крестом и гладью. Столько салфеток, покрывал, наволочек и рушников наготовила!

Это покрывало Нина ткала на станке. Главные тут — лебеди — символ верности. Хозяйка-мастерица Н.М. Такарчук также демонстрирует другое своё творчество. Рушники, покрывала, наволочки, салфетки… чего только ни навышивала.

— У нас в деревне девушки, бывало, собирались в одном доме и за весёлыми разговорами и песнями каждая готовила себе приданое. Могли делать всё. Мне это очень нравилось, поэтому на севере продолжила, многих подруг научила.

Почти 27 лет Токарчук прожили в Воркуте. Там их двое детей родились. Сын и дочка показывали в школе отличные знания, став гордостью мамы и папы. Сын Виктор потом учился в Санкт-Петербурге в железнодорожном университете (к великому горю родителей, внезапно умер в 36 лет, оставив жену с двумя детьми). Дочь Оксана в Кировской медакадемии выучилась на хирурга, после переквалифицировалась на ортопеда, а сейчас работает в Москве и вновь продолжает учиться на пластического хирурга. Из-за сложнейшей работы мамы, в том числе ночных смен, её дочка Алёна некоторое время проживала вместе с бабушкой и дедушкой в Новочеркутино и окончила в 2023-м Пушкинскую школу.

Хорошо рисующая девушка и часто побеждавшая во многих профильных конкурсах сейчас обучается в столице на факультете графического дизайна Московского вуза экономики и культуры. Бабушка с дедушкой хвалятся успехами внучки — не нахвалятся. В их доме хранятся её красивые многочисленные картины (язык не поворачивается назвать их рисунками).

— А как вы здесь оказались? — спрашиваю у собеседников.

— Во время нашей северной жизни отпуск у нас бывал длинным, мы успевали и на малой родине, в Волыни, побывать, и мою сестру Лидию в Александровке Добринского района проведать, — рассказывает Нина Михайловна. — Она когда-то сюда приехала на обработку свёклы, так здесь и осталась, создав семью.

— Мы за многие отпуска, проведённые в этих краях, — продолжает Николай Владимирович, — успевали всю округу местную обойти-объехать. Нам тут очень понравились места, и люди тут добрые проживают, недаром так, видимо, район назван.

Поэтому в 2006-м, как только вышли на заслуженный (северный) отдых, мои собеседники уже не раздумывали, в какую сторону им ехать. Купили недалеко от родственницы Лидии, в Новочеркутино, дом. И до сей поры всё в нём и вокруг с любовью обустраивают. Например, хозяин года два назад, хоть и есть газовое отопление, построил в одной из комнат настоящую печку с лежанкой.

— Так захотелось, чтоб, как в нашем детстве, послушать, как трещат в ней дрова, залезть на неё погреться, посидеть рядышком — на огонь посмотреть. Он так успокаивающе действует на душу. Да и дети с внуками просили построить печь, — объясняет хозяин, о котором и жена, и соседи говорят как о мастере с золотыми руками. Всё он делает сам.

Хозяева дома наслаждаются ароматом и вкусом хлеба, испечённого в их домашней печке.

— В печке такие прекрасные пирожки и куличи получаются, — нахваливает хозяйка мужа за «отопительный прибор», — аромат хлеба, испечённого в ней, и вовсе не передать словами.

У хлебосольной Н.М. Такарчук всегда есть для гостей угощение собственного изготовления.

Главные любимицы и кормилицы семьи Токарчук.

Несмотря на то что Токарчук долгое время своей жизни прожили в городе, всё равно в наших краях их сельские корни дали о себе знать. Тут они на подворье разводят различных животных для мяса и молока. Например, у них есть кролики и поросята, куры и гуси, дойные козы, и уже в этом сезоне появились маленькие козлята от них. По двору бегают красивые кошки, и всё кругом охраняет серьёзная овчарка Байкал.

Хозяин, видимо, питомцам рассказывает сказку «Волк и семеро козлят». Так внимательно его слушают!

— Тут и огород у нас, как у всех односельчан. Приехали когда сюда, вокруг дома, можно сказать, — пустырь. А я так люблю садом заниматься, — говорит о себе Николай Владимирович. — Уже около сотни деревьев посадил. Это дело очень увлекает! Каждую весну-осень хочется что-то новенькое на своём участке увидеть. Правда, вот персик, понимаю, погиб. Жена розами «больна». И старается в любой мало-мальски пустой уголок воткнуть цветочек. Новочеркутино давно стало нашей родиной. Все родственники очень любят бывать у нас в гостях.

Значит, наши герои не ошиблись с выбором!