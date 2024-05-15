Продолжается строительство школы на 1224 места на улице Некрасова в Лебедяни. Работы ведутся по национальному проекту «Образование». У здания будет три разновысоких корпуса: учебный, спортивный и общественный. В новой школе оборудуют медпункт, мастерские, кабинет хореографии, актовый зал, читальный зал с медиатекой, книгохранилищем и школьным музеем, тренажерный зал, кабинеты кройки и шитья, кулинарии и бытовой техники, информатики и 3D-моделирования. На территории уже есть стадион и игровые площадки. Планируется обновить дорожное покрытие с устройством тротуара и запустить новый автобусный маршрут к школе.

По государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий» ведется реконструкция школы №3. По первому этапу был возведен первый корпус. Сейчас строится второй корпус здания. Он рассчитан на 500 мест. Переход между старым и новым корпусами будет теплым. Во время реконструкции школы ученики занимаются в новом корпусе, который отвечает всем современным требованиям.

«Когда обе школы будут достроены, вопрос со второй сменой будет решен. Наши дети будут учиться совсем в других условиях, появятся новые возможности и у педагогов. Такое объединение федеральных программ и проектов помогает повышать качество жизни», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.