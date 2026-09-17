Последние штрихи дорожного сезона

Основной дорожный сезон постепенно подходит к своему логическому завершению. За летний период в дорожной инфраструктуре Добринского округа произошли значительные изменения.

В этом году, по словам заместителя главы администрации муниципалитета Александра Ногтева, который курирует сферу ЖКХ и в том числе дорожную отрасль, на ремонт и строительство дорог в нашем округе из областного дорожного фонда выделено 60 миллионов рублей. Эти деньги были направлены на приведение в нормативное состояние дорог местного значения.

Заместитель главы администрации Добринского округа Александр Ногтев проинспектировал качество укладки асфальта на автодороге в районе ЦРБ.

На условиях софинансирования областного и местного бюджетов завершено асфальтирование части улиц 60 лет СССР, Зелёной, Новой, Дальней и Рабочей в микрорайоне «Прогресс» общей протяжённостью около 2,7 километра. В Добринке также уложили новый асфальт на улицах Красная Зорька (почти 1300 метров), Полевая (около 1600 метров). Сейчас в окружном центре ведутся работы по асфальтированию участка дороги по улице Линейной (3000 квадратных метров). Ещё один участок этой улицы площадью 413 кв. метров отсыпят щебнем.

Укладку асфальта в районе больницы подрядчик завершил в короткие сроки.

Завершается ремонт дорожного полотна ещё на ряде улиц Добринки: поворота с улицы Воронского на улицу 40 лет Победы, поворота с улицы Воронского на ЦРБ с устройством пешеходного тротуара, участке дороги, ведущей к улице Заозёрной, участке автодороги с улицы Ленинской на выезд в сторону п. Петровский. Со дня на день подрядчик зайдёт на участок автодороги улица Мира — улица Октябрьская.

Совсем скоро выезд в сторону п. Петровский будет полностью заасфальтирован.

Новое асфальтовое покрытие появилось на автодороге в п. Кооператор в Добринском территориальном отделе.

На автодороге регионального значения ст. Хворостянка — Нижняя Матрёнка — Ольховка — граница Усманского округа ведутся работы по устранению просадки дорожного полотна.

В этом дорожном сезоне новый асфальт и щебёночное покрытие появились и в ряде населённых пунктов других территориальных отделов Добринского округа. Как рассказал Александр Владимирович, в Паршиновке заасфальтировали 700 метров дороги по улице Рогова. Почти 1200 метров нового асфальта появилось на улицах Молодёжной и Школьной в селе Ивановка Дубовского теротдела, Интернациональной — в Пушкино (1,1 км). Асфальт пришёл и на улицу Юбилейную в Нижней Матрёнке, Интернациональную в Верхней Матрёнке (почти 870 метров). Отсыпали щебнем улицу Георгиевскую в деревне Георгиевка (Новочеркутинский теротдел).

До конца октября заасфальтируют более 300 метров по улице Зелёной с устройством разворотной площадки для мусоровоза в селе Александровка Новочеркутинского теротдела. Аналогичные работы, а именно асфальтирование и устройство разворотной площадки, проведут на улице Зелёной в деревне Поддубровке Мазейского теротдела.

— Наиболее масштабные работы по капитальному ремонту дорожного полотна, — говорит А.В. Ногтев, — в этом году ведутся на участках дороги регионального значения станция Хворостянка — Нижняя Матрёнка — Ольховка — граница Усманского округа. Здесь планируется отремонтировать 21,5 километра дороги. Работы идут при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни». На первом участке длиной почти 7 километров дорожники уже уложили два слоя нового асфальтобетона. На втором участке, длина которого 14,5 км, подрядчик устраняет просадки дорожного полотна. Помимо укладки нового асфальтобетонного покрытия, здесь предстоит укрепить обочины, обновить дорожные знаки, отремонтировать водопропускные трубы. Финишем работ станет нанесение дорожной разметки. Эта дорога связывает населённые пункты: станцию Хворостянка, село Салтычки, Нижнюю Матрёнку и Ольховку, а также обеспечивает связь Добринского и Усманского округов.

По этому же проекту уже отремонтирована другая автодорога Верхняя Матрёнка -Березнеговатка, протяжённостью 8 километров. Дорожникам пришлось восстанавливать кромку дороги, фрезеровать верхний слой старого асфальта, а также укреплять основание дороги в местах сильных просадок. После этого они приступили к укладке нижнего, выравнивающего, а затем финишного слоя нового асфальтобетона. Завершающим этапом работ стало укрепление обочин щебнем, асфальтирование съездов и примыканий, нанесение новой разметки. Также отремонтировали водопропускные трубы.