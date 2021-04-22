Прощание со школой пройдёт в формате традиционных торжественных линеек. Почетными гостями на мероприятиях станут представители администрации Липецка и региона, депутаты горсовета.

Как сообщили в департаменте образования администрации города, если позволит погода, линейки пройдут на улице, во дворах школ. При этом мероприятия будут организованы в соответствии с эпидемической обстановкой и требованиями Роспотребнадзора.

Сразу после последнего звонка стартует основной период итоговой аттестации. По актуальным данным Рособрнадзора, для девятиклассников он начнётся 24 мая, для выпускников одиннадцатых классов – 31 мая. Государственный выпускной экзамен, который в 2021 году будут сдавать те, кто не планирует поступать в вузы, пройдет по двум обязательным предметам: 25 мая – по русскому языку и 28 мая – по математике.