Последствия снегопада в Липецке ликвидируют порядка 90 единиц спецтехники

Утро понедельника в Липецке началось со снегопада. На ликвидацию его последствий на дороги областного центра в 6.00 вышли 23 единицы спецтехники. С их помощью сотрудники муниципального управления благоустройства вносят противогололёдные материалы на проезжие части и тротуары.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, для вывоза снега привлечено 30 единиц самосвальной техники. Сейчас на дороги Липецка вышли дополнительно 20 единиц, семь дежурят на площади Революции, ещё 17 единиц – на местных проездах в частном секторе. Эти работы продолжатся до окончания снегопада.

Согласно технологии, в первые три часа снегопада для предотвращения образования наледи производится внесение противогололёдных материалов. К сгребанию и подметанию снега мы планируем приступить после 11.00, – отметил начальник муниципального управления благоустройства Алексей Романчукевич.

Сейчас техника распределена по городским улицам – внесение пескосоляной смеси и технической соли осуществляют КамАЗы, на которые навесили пескоразбрасыватели, на остановках общественного транспорта трудятся пять малогабаритных СК-15 и порядка 150 человек. Специалисты осуществляют сгребание снега и подметание тротуаров.