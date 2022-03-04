По сообщению синоптиков, сильный снег в Липецке сохранится в течение суток, днём усилится. На устранение последствий непогоды выведено порядка тысячи дворников, привлечено более 140 единиц спецтехники.

На проезжих частях работы начались вчера, 3 марта, около 21.00. На подметание вышли более 20 пескоразбрасывателей и тракторов. Ночью сотрудники муниципального управления благоустройства вносили противогололёдные материалы. Израсходовали 555 тонн пескосоляной смеси, 45 тонн технической соли и 7,5 тонн реагента. Сейчас работы продолжаются. На уборке дорог задействовано 14 пескоразбрасывателей и шесть тракторов, в пешеходных зонах —восемь малогабаритных машин и свыше 140 дворников. На вывоз снега привлечено восемь погрузчиков, 16 самосвалов, три автогрейдера и шесть малогабаритных единиц. При необходимости число спецтехники увеличат.

Во дворах многоквартирных домов трудится порядка тысячи дворников и более 80 тракторов.

Липчанам советуют быть особенно внимательными на улицах города, автомобилистам необходимо следить за ситуацией на дорогах и строго соблюдать скоростной режим, пешеходам – переходить проезжие части только в обозначенных местах. Жалобы на уборку городских территорий можно оставлять по телефону Единой диспетчерской службы 8 800 450 48 48.