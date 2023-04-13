Официальные представители главного туристического конкурса страны «Мастера гостеприимства» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» выбраны в 75 регионах. Всего профессионалов туристической отрасли – 110. Лицом проекта в Липецкой области стала Маргарита Рязанова.

Маргарита имеет высшее педагогическое образование в сфере обучения ландшафтному дизайну, обучается в магистратуре по направлению «Ландшафтная архитектура». Имеет опыт работы в проектировании территорий и педагогической деятельности. В профессиональном багаже посла проекты развития территорий «Малые города и исторические поселения». Кроме того, девушка стала слушателем программ Мастерской управления «Сенеж» АНО «Россия – страна возможностей» – прошла управленческий интенсив на «Мастерской национального гостеприимства» и курс по созданию сообществ «Звездный путь». Посол входит в рабочую группу проектного офиса, которая совместно с департаментом культуры и туризма Липецка реализует проект «Развитие туризма в городе Липецке». К примеру, в 2023 году Липецку исполнится 320 лет и результатом работы над проектом станет разработка стратегии увеличения туристического потока.

«Особая честь стать послом конкурса «Мастера гостеприимства» платформы «Россия – страна возможностей» в Липецкой области в 2023 году. Послы знают о туризме все и любят свои регионы. Основной задачей на ближайший год для меня является выявление заинтересованных в развитии туризма жителей в нашем регионе, налаживание партнерских связей с коллегами, задействованными в индустрии гостеприимства, презентация событий и популяризация Липецкой области и города Липецка, как благоприятных для всех видов туризма – от промышленного до экологического – на федеральных площадках страны. Буду продолжать вдохновлять и влюблять в наш гостеприимный край!» – делится посол гостеприимства Липецкой области Маргарита Рязанова.

Программа «Послы гостеприимства» стартовала в 2022 году. В 78 регионах России были выбраны 107 участников проекта. На протяжении года в атмосфере творчества, дружбы, поддержки и созидания они транслировали среди профессионального сообщества идеи и ценности конкурса «Мастера гостеприимства». В 2023 году свои силы в программе решили попробовать 402 человека. Пройдя конкурсные испытания, 110 талантливых, неравнодушных, горящих идеей развивать в стране индустрию гостеприимства человек объявлены послами гостеприимства. Липецкую область в программе представила Маргарита Рязанова. Нести звание посла гостеприимства девушка удостоена второй раз: в 2022 году она активно рассказывала жителям региона о возможностях, которые дает конкурс «Мастера гостеприимства», и привлекала к участию в проекте увлеченных граждан, желающих развивать туризм в нашей стране.

Новости о проекте можно найти на официальном сайте конкурса, а также в социальных сетях проекта ВКонтакте и телеграм-канале. «У Липецкой области большой туристический потенциал: много красивых природных локаций, значимых исторических объектов. Что немаловажно – удобное расположение региона и хорошая транспортная доступность. Кроме того, в последние годы многое делается для создания удобной инфраструктуры – строятся дороги, отели, сеть точек питания и тому подобное. Особенно радует, что липчане активно и творчески походят к разработке маршрутов, проведению различных фестивалей и прочих событий развлекательного и познавательного характера», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.